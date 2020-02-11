Японці благають богів дати снігу [ Редактировать ]
Зима цьогоріч не тішить снігом не лише українців. У Японії не працюють десятки гірськолижних курортів, а місцеві благають богів про справжню зимову погоду. Під загрозою зриву опинився й один з найбільших фестивалів снігових скульптур. Як організатори виходили із ситуації - дивіться.
Щороку в місті Саапорро, на півночі острова Хоккайдо, з'являються кілька сотень снігових скульптур. Деякі навіть по 15-20 метрів заввишки. Поринути в зимову казку приїздять сотні тисяч туристів. Та цьогоріч свято ледь не зіпсувала погода.
"Снігу було дуже мало, для нас це дивина. Ми із сусідами аж занепокоїлися, що фестивалю може й узагалі не бути", - говорить Аяка Муто, жителька Сапорро.
Зазвичай на облаштування снігового містечка йде майже 30 тисяч тонн снігу. До того ж кришталево чистого, адже через брудні вкраплення скульптури починають танути. Цьогоріч такий сніг знайшли лише в сусідньому регіоні.
"Нам уперше довелося завозити сніг. Його доправляли вантажівками з гірськолижного курорту Нісеко - за 60 кілометрів звідси", - говорить Юмато Сато, організатор фестивалю.
Нелегко було й майструвати снігові статуї та палаци. Скульптори - службовці з місцевої військової частини. На проєктування та будівництво витратили три місяці.
"Сніг був мокрий і м'який, тому, з одного боку, ліпити з нього нескладно. Але й танули скульптури швидко, тож нам постійно доводилося їх доліплювати й переробляти окремі елементи", - говорить Мінору Сузукі, полковник Сил самооборони Японії.
Причиною аномально теплої зими японці вважають глобальне потепління.
"Наш фестиваль - символ зими. Тут варто побувати хоча б раз у житті. Якщо ця подія із сімдесятирічною історією зникне через зміни клімату - це буде сором для всього людства", - говорить Сунао Кіношіта, відвідувач фестивалю.
Снігова криза зачепила не лише Сапорро. А й увесь острів Хоккайдо, відомий своїми гірськолижними курортами. Чверть із них узагалі цієї зими не працює. Протистояти глобальному лиху місцеві жителі самотужки не в змозі. Тож зверталися по допомогу навіть до синтоїстських богів. Нещодавно молебень за сніг влаштували на одному з лижних курортів, а також на зимовому фестивалі в місті Ямагата.
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