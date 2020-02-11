В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, синоптики предупредили, что погода в Украине усложнится порывами ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуации.
Во вторник, 11 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, в Карпатах - значительный снег и порывы ветра до 25 м/с.
В среду, 12 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидается порывы ветра до 20 м/с, что является первым уровнем опасности.
Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются завтра также в Киеве и области.
Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды
Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан. Смотрите также календарь праздников на 2020 год.
Напомним, что совсем скоро в Украине будут отмечать большой религиозный праздник - Сретение Господне.
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