В среду, 12 февраля, синоптики предупредили, что погода в Украине усложнится порывами ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуации.

Во вторник, 11 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, в Карпатах - значительный снег и порывы ветра до 25 м/с.

В среду, 12 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидается порывы ветра до 20 м/с, что является первым уровнем опасности.

Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются завтра также в Киеве и области.

Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.

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Напомним, что совсем скоро в Украине будут отмечать большой религиозный праздник - Сретение Господне.