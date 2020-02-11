Украина не будет назначать посла в России - МИД [ Редактировать ]
В ближайшее время в Украине не будут назначать посла в России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в России на данный момент не планируется", - сказано в ответе.
"Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации", - сказано в сообщении.
"Запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало", - сообщили в украинском МИДе.
В случае получения от российской стороны ноты с запросом на агреман Украина намерена действовать в соответствии с устоявшейся международной практикой.
Ранее глава МИД анонсировал открытие нового посольства. Ранее мы писали о том, что Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А также, Хорватия на полгода возглавила ЕС. Мы сообщали, что глава Министерства Иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Иран готов передать Украине черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины" после того, как их осмотрит международная команда.
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