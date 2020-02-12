Несподіваний подарунок до Дня всіх закоханих. 70 тисяч валентинок отримав 104-річний дідусь із Каліфорнії. Звідки у ветерана військово-морських сил стільки прихильників - розповість Ольга Жидецька.

Валентинки на столі, на стінах, у картонних коробках і всюди в кімнаті. Приємні клопоти з розбирання любовних послань 104-річного жителя Каліфорнії Вільяма Вайта розпочалися задовго до Дня всіх закоханих. Перші листи спантеличили дідуся, проте далі його подиву не було меж. Листівки з найщирішими побажаннями надходили й надходили. Нині пенсіонер отримав їх уже майже 70 тисяч.

"Мені просто бракує слів. Коли думаю, що те, чого я навіть уявити не міг, зроблено для мене, просто так. Не знаю, що сказати", - говорить Вільям Вайт, ветеран військово-морських сил.

Влаштувати такий зворушливий сюрприз для пенсіонера допомогла сила соцмереж. Сусід дідуся розмістив заклик підтримати ветерана добрими словами. Флешмоб назвав "Операція Валентинка". Ініціатор акції й гадки не мав, що його ідея набуде такого розмаху. Вітальні листи написали і родичі, і сусіди, і цілі класи школярів, і просто незнайомі люди з усіх Штатів, навіть з-за кордону.

"Тут є одна листівка, яка, на мою думку, відображає почуття багатьох людей. Її написала Джейн. Вона розповідає, що її дідусь був десантником у Другій світовій, і зараз йому б виповнилося 100 років. Жінка пише, що дуже за ним сумує. І надсилаючи цю листівку, робить це ніби для свого дідуся", - говорить Мері Г'юстон, дочка Вільяма Вайта.

"Я проглянув майже 40 тисяч карток, і не можу вибрати жодної, про яку скажу - ось ця для мене номер один. Вони всі для мене номер один", - говорить Вільям Вайт, ветеран військово-морських сил.

Щоб розібрати кореспонденцію містера Вайта, довелося залучити волонтерів. Вони допомагають розпаковувати листи та зачитують їх дідусеві. Сам пенсіонер тішиться, адже ці стоси привітань - втілення народної любові та поваги до військових ветеранів. Доки ж старенький розчулено перекладає листівки, листоноша вкладає у його поштову скриньку нову партію валентинок.