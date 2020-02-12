В киевском метро пассажир упал на рельсы [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, на станции метро "Арсенальная" пассажир упал на рельсы, в связи с чем движение поездов на красной ветке метрополитена было временно остановлено. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-секретаря Киевского метро Наталку Макогон.
Пассажир, к счастью, остался жив, ему оказали помощь, после чего движение поездов было возобновлено. Детали происшествия уточняются. Такие проишествия случаются неоднократно.
Наталья Макогон дала несколько советов, что делать, если вы оказались в такой ситуации. Чаще всего люди падают на рельсы из-за того, что заходят за линию ограничения или пытаются достать упавшую вещь самостоятельно. В таких ситуациях нужно дождаться помощи сотрудников метро.
"Если человек по каким-то причинам упал, но чувствует себя нормально и может встать, то должен двигаться в направлении поезда. Самостоятельно выбираться на платформу не стоит", "Если вы упали – лучше звать на помощь", - предостерегает Наталья.
Главное в такой ситуации сохранять спокойствие и ни к коем случае не прикасаться к контактным рельсам, по которым проходит ток.
Раньше сообщалось о том, что недавно в подземном переходе на станции метро "Харьковская" умер мужчина.
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