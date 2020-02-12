Станцию метро "Дорогожичи" намерены переименовать [ Редактировать ]
Одной из станций киевского метрополитена "Дорогожичи" планируют переименовать. Об этом сообщается на сайте мемориального центра "Бабий Яр".
Известно,что с данной инициативой выступили активисты. Соответствующее заявление они подали в мэрию.
Новое название, предложенное активистами, для станции метро - "Бабий Яр".
Раньше сообщалось о том, что недавно в подземном переходе на станции метро "Харьковская" умер мужчина.
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