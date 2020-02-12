Встреча Зеленского с еврокомиссаром Варгеи: что обсудили политики [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Оливером Варгеи. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На встрече подробно обсудили сотрудничество Украины и ЕС и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них - подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках Европейского зеленого соглашения, начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.
Стороны обсудили прогресс в реализации системных реформ в Украине, в частности в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, и договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста страны.
Зеленский отметил, что Украина ожидает инвестиционную поддержку Европейского Союза и государств - членов ЕС. Он также проинформировал Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.
В свою очередь, еврокомиссар в Twitter, дискуссия с Зеленским была "чудесной".
Мы согласились усилить экономическое сотрудничество для построения сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждали прогресс в реформах, включая судоустройство и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский уволил Андрея Богдана. А также Зеленский назначил и.о губернатора Ивано-Франковской области. Раньше сообщалось о том, что Зеленский попросил о помощи Папу Римского.
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