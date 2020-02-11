Известная украинская певица Настя Каменских поделилась неожиданной новостью с подписчиками. Так, звезда подготовила своим фанатам сюрприз. Она решила разыграть автомобиль. Соответствующее видео она выложила на своей странице в Instagram.

"Наконец-то я могу с вами поделиться этим нереальным сюрпризом! Я подготовила классный подарок для вас и запускаю розыгрыш. Этот крутой BMW получит один из моих подписчиков уже совсем скоро. Да, кому-то повезет по-крупному, но я решила сделать еще больше счастливчиков и подготовила для Вас 5 дополнительных денежных призов по 100$", - пишет звезда.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала видео в нижнем белье, взбудоражила фанатов новым фото.

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