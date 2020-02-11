Настя Каменских решила подарить авто подписчику [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась неожиданной новостью с подписчиками. Так, звезда подготовила своим фанатам сюрприз. Она решила разыграть автомобиль. Соответствующее видео она выложила на своей странице в Instagram.
"Наконец-то я могу с вами поделиться этим нереальным сюрпризом! Я подготовила классный подарок для вас и запускаю розыгрыш. Этот крутой BMW получит один из моих подписчиков уже совсем скоро. Да, кому-то повезет по-крупному, но я решила сделать еще больше счастливчиков и подготовила для Вас 5 дополнительных денежных призов по 100$", - пишет звезда.
Наконец-то я могу с вами поделиться этим нереальным сюрпризом🥰 Я подготовила классный подарок для вас и запускаю розыгрыш❤️ ⠀ Этот крутой BMW получит один из моих подписчиков уже совсем скоро. Да, кому-то повезёт по-крупному, но я решила сделать ещё больше счастливчиков и подготовила для Вас 5 дополнительных денежных призов по 100$🔥💸 ⠀ Прямо сейчас просто добавьте в друзья все мои «Подписки», ждите прямой эфир 21.02 и верьте в свою удачу! ⠀ На протяжении десяти дней будут также крутые сюрпризы для вас, поэтому выполняйте условия прямо сейчас 🔥 😍 ⠀ Помните: ▪аккаунт должен быть личным, создан не менее месяца назад, содержать минимум 10 публикаций, включая личные фотографии и быть открыт на время прямого эфира. Удачи!🍀
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Ранее известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала видео в нижнем белье, взбудоражила фанатов новым фото.
Также мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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