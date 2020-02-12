Евакуація українських громадян з китайського Уханя затримується, щоб зменшити ризики поширення коронавірусу, - повідомив на брифінгу прем'єр Олексій Гончарук. Він заперечив, що рятувальна операція українців, які перебувають у зоні епідемії, - зірвана. І запевнив, що зараз уряд робить усе можливе, щоб убезпечити жителів України від зараження. Зокрема, вивчає досвід таких заходів в інших країнах.

"Як тільки ми будемо на 100 відсотків впевнені, що евакуація не завдасть ризику проникнення цієї інфекції на територію України і поширення її тут - ми, буквально, миттєво проведемо всі необхідні евакуаційні дії. Це питання днів. У нас літак готовий, перелік об'єктів визначений - на які потенційно може бут здійснена евакуація, готується схема розміщення", - заявив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.