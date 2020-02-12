Призначений напередодні на посаду очільника Офісу президента Андрій Єрмак дав свій перший брифінг.

Він запевнив, що команда Президента не користуватиметься правом телефонного дзвінка і виключив можливість ручного керування країною. Пообіцяв журналістам захищати свободу слова і не допустити ухвалення законів, які шкодитимуть мас-медіа. Однак ті медійні законопроєкти, які зараз готуються до ухвали в парламенті - ще не читав. У комунікації з журналістами задекларував новації і відкритість.

Андрій Єрмак також повідомив, що з переходом на нову посаду лишатиметься переговорником і куратором у зовнішньо-політичних процесах. Зокрема в переговорах з Росією щодо війни на Донбасі. Це питання, наголосив Єрмак, лишається пріоритетним для команди президента. Новопризначений очільник Офісу розповів і про їхній план-мрію провести місцеві вибори 25 жовтня цього року.

"Це наша мрія - це було б логічно, якби вибори були проведені на всій території України, тому що Донбас, як і Крим, ми вважаємо - є територією України. Відповідно до українського законодавства, не можливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання. Вибори ми плануємо провести відповідно на 100 відсотків до українського законодавства", - наголосив Андрій Єрмак голова Офісу президента.

Пропозицію ж голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо відновлення водопостачання до Криму, голова Офісу президенту назвав особистою думкою нардепа. І зауважив, що це питання ніколи не обговорювали з представниками Росії.