Женщина пыталась похитить ребенка в метро [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, в Киеве, в метро, женщина пыталась похитить чужого ребенка. Она схватила пятилетнего мальчика и потянула его за собой. Злоумышленнице помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
К столичной полиции поступило сообщение о том, что на станции метро Лукьяновская неизвестная пыталась похитить малолетнего ребенка. Полицейский, который немедленно прибыл на место происшествия, задержал женщину.
Отмечается, что правонарушительницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Женщину задержали, сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на похищение человека. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.
Недавно в подземном переходе на станции метро "Харьковская" умер мужчина. Раньше сообщалось о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года. Также мы сообщали, что в Киеве появится 14 новых станций метро. А недавно экстренно закрыли станцию метро "Крещатик".
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