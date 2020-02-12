В среду, 12 февраля, в Киеве, в метро, женщина пыталась похитить чужого ребенка. Она схватила пятилетнего мальчика и потянула его за собой. Злоумышленнице помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

К столичной полиции поступило сообщение о том, что на станции метро Лукьяновская неизвестная пыталась похитить малолетнего ребенка. Полицейский, который немедленно прибыл на место происшествия, задержал женщину.

Отмечается, что правонарушительницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Женщину задержали, сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на похищение человека. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Недавно в подземном переходе на станции метро "Харьковская" умер мужчина. Раньше сообщалось о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года. Также мы сообщали, что в Киеве появится 14 новых станций метро. А недавно экстренно закрыли станцию метро "Крещатик".