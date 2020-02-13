В четверг, 13 февраля, комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Глава комитета Дмитрий Лубинец высказал свою позицию по этому вопросу, отметив, что "любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными".

Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.

Ранее мы писали о том о том, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал условия для подачи воды в Крым.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на информацию о запуске железнодорожного сообщения России с аннексированным Крымом через Крымский мост.

Ранее мы писали о том, что сильный шторм едва не разрушил Керченский мост. А также о том, что в Керченский мост ударили сразу две молнии.