Бюджет-2020: сколько денег "съел" курс гривны [ Редактировать ]
В четверг, 13 февраля, на заседании комитета Верховной Рады глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что в январе 2020 года бюджет Украины из-за курса валют недополучил 2,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фактический курс гривны в среднем за январь составил 24,1 грн за доллар, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 грн.
В январе доходы госбюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.
Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнено на 7,9 млрд грн, или 30,4%.
Еще одни фактором стало уменьшение, по сравнению с январем предыдущего года, импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.
А план налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 2,5 млрд грн, или 26,7%.
Получили повторение прошлогодней ситуации, когда в январе идет бюджетное возмещение, которое сдерживается в конце предыдущего года. Так, в январе 2020 года возмещено 18 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем в декабре 2019 года (9,8 млрд грн).
План по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров не выполнен на 2,2 млрд грн, или 43,7%.
Также Пацкан отметил, что в январе с единого казначейского счета предоставлено займов на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда в сумме 8,9 млрд грн, из которых по состоянию на 1 февраля не возвращено 3,7 млрд грн.
Раньше сообщалось о том, что госбюджет может быть пересмотрен. А также госдолг Украины значительно вырос.
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