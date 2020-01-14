Госбюджет-2021: Минфин обнародовал план подготовки [ Редактировать ]
Министерство финансов Украины начинает подготовку бюджетной декларации на 2021-2023 годы и государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
Макрарова обнародовала карту бюджетного процесса, согласно которой проект государственного бюджета на 2021 год вместе с материалами будет подан в Верховную Раду 15 сентября 2020 года.
Согласно плану, до 2 марта 2020 года Минфин планирует получить от Минэкономики обновленный макропрогноз на 2021 год, а от Минсоцполитики - показатели размера минимальной зарплаты, должностного оклада и прожиточного минимума.
До 3 июня Кабинет министров должен утвердить Бюджетную декларацию на 2021-2023 годы и представление в Верховную Раду. Парламент рассмотрит Бюджетную декларацию до 15 июля. Минфин передаст в Кабмин текст госбюджета-2021 до 8 сентября 2020 года.
Ранее мы писали о том, что госбюджет может быть пересмотрен.
по теме
Бюджет-2020 доведеться змінювати - співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко обурений спекуляціями на фінансовому ринку України
За словами співголови партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, є дві причини, чому в бюджеті не вистачає коштів: перша - недобір коштів з митниці, а друге - спекуляції з державними облігаціями
Курс валют на 14 января
На вторник, 14 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
Цены на топливо: сколько стоит бензин 13 января
В понедельник, 13 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
Что будет с гривной в 2020 году: в НБУ дали новый прогноз
Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сделала заявление
Курс валют на 13 января - прогноз НБУ
Национальный банк Украины установил официальный курс валют