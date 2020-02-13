Дополнительную услугу, которая поможет выразить свои чувства прямо в небе, предлагает авиакомпания SkyUp Airlines. В ее состав входит букет и торт от DO & CO KYIV. Об этом в Facebook сама авиакомпания.

Чтобы воспользоваться услугой, ее нужно заказать не менее, чем за 48 часов до вылета. В частности, это можно сделать во время покупки билетов либо же добавить опцию к уже приобретенному билету через сайт компании.

Услуга доступна только на вылетах из Киева. К слову, в феврале на нее действует скидка 14%

Стоит отметить, что данная опция пришлась по душе пассажирам.

"Все утро сегодня отправляла сердечки к SkyUp Airlines в сториз в Инстаграм. Меня так часто спрашивают, кто мне нравится из компании сервисных. Так вот это для меня мимимишество с мыслью о клиенте", - написала в Facebook отзыв об услуге Татьяна Петруха.

К слову, в день святого Валентина за проезд на киевском фуникулере пассажиры смогут расплатиться объятиями или поцелуем.