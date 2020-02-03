Киевский фуникулер в день Святого Валентина, 14 февраля, с 8:00 до 9:00 будет бесплатно провозить прассажиров за объятия или поцелуй. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Киевпастранс".

"Друзья, путешествуйте с любовью свободно! Столичный фуникулер 14 февраля дарит всем влюбленным бесплатный проезд за объятия или поцелуй", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Кроме того, коммунальное предприятие проведет лотерею, в результате которой пассажиры смогут выиграть проездной билет на три вида транспорта.

"Ждем вас с 8:00 до 9:00. Ведь именно в это время, по исследованиям местного купидона, наибольшее количество влюбленных", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 апреля киевская городская госадминистрация планирует изменить стоимость проезда в городском общественном транспорте. Однако, не стоит паниковать, поскольку тариф на проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке все также будет 8 гривен. Изменится лишь система оплаты проездных. Какие будет расценки на различное количество поездок - вы можете узнать из материала, который мы подготовили специально для вас - "Стоимость проезда в Киеве".