Проезд на фуникулере киевляне смогут оплатить поцелуем [ Редактировать ]
Киевский фуникулер в день Святого Валентина, 14 февраля, с 8:00 до 9:00 будет бесплатно провозить прассажиров за объятия или поцелуй. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Киевпастранс".
"Друзья, путешествуйте с любовью свободно! Столичный фуникулер 14 февраля дарит всем влюбленным бесплатный проезд за объятия или поцелуй", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Кроме того, коммунальное предприятие проведет лотерею, в результате которой пассажиры смогут выиграть проездной билет на три вида транспорта.
"Ждем вас с 8:00 до 9:00. Ведь именно в это время, по исследованиям местного купидона, наибольшее количество влюбленных", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 апреля киевская городская госадминистрация планирует изменить стоимость проезда в городском общественном транспорте. Однако, не стоит паниковать, поскольку тариф на проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке все также будет 8 гривен. Изменится лишь система оплаты проездных. Какие будет расценки на различное количество поездок - вы можете узнать из материала, который мы подготовили специально для вас - "Стоимость проезда в Киеве".
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