В компании МАУ рассказали, почему не отменили рейс PS725 "Тегеран - Киев" 8 января. Директор авиакомпании Евгений Дыхнэ объяснил, что на момент вылета из Борисполя никакой информации об угрозах в не было.

Также никакой информации не было, когда вылетали из Тегерана.

Полеты гражданскими судами выполняются на основании разрешений двух стран: страны в которую летит, и государственной авиаслужбы страны, под флагом которой работает авиакомпания. Компания МАУ не имела оснований для отмены этого рейса.

Дыхне рассказал, что самолет МАУ просто оказался не в том месте и не в тот час.

"Была информация о том, что обстреливаются американские базы в Ираке. Гражданская авиация не имеет к этому отношения. Поэтому я не вижу в этом вины ни нашего государства, ни нашей (компании МАУ)", - сказал Евгений.

Раньше сообщалось о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.