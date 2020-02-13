Xiaomi выпустила два новых смартфона [ Редактировать ]
Компания Xiaomi представила свои флагманские телефоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Об этом сообщает Android Authority в Twitter.
Обе версии телефонов оснащены дисплеями с разрешением 2340 на 1080 пикселей и диагональю 6,67 дюйма. Устройства поддерживают сети 5G и имеют оперативную память нового формата LPDDR5 (8 или 12 гигабайт в зависимости от комплектации).
Камера Mi 10 имеет основной модуль на 108 мегапикселей и широкоугольный на 13 мегапикселей. Можно записывать видео в разрешении 8K. У Mi 10 Pro широкоугольный объектив 20-мегапиксельный, основной - те же 108 мегапикселей. Помимо этого у старшей модели есть два телеобъектива разрешением 12 и 8 мегапикселей (с 50-кратным цифровым зумом и 10-кратным гибридным).
Раньше сообщалось о том, что Xiaomi выпустит самый мощный смартфон в мире. А также podrobnosti.ua рассказали, чему научились смартфоны за десять лет.
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