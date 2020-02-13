Смерть під кабінетом лікаря. В одній зі столичних поліклінік - просто в коридорі помер пацієнт. Чоловік прийшов до діагностичного центру в Голосіївському районі, чекав своєї черги, та раптом йому стало зле. Медики поквапилися надати йому першу допомогу, але врятувати чоловіка не вдалося.

Це сьомий поверх лікарні. Тут і стався трагічний випадок. Зараз про нього нагадують хіба що розбиті ампули від ліків, якими надавали першу медичну допомогу пацієнтові. Чоловікові було 48 років. Він прийшов за направленням від сімейного лікаря, щоб зробити гастроскопію й пройти подальше обстеження. Але до кабінету так і не потрапив. Йому раптово стало зле. Олена Кагал, очевидиця події, каже - пацієнти одразу ж кинулися допомагати чоловікові, і навіть самі купували ліки для порятунку.

"Я піднялася на 7 поверх і нас відразу попросили вийти, бо людині стало зле. Буквально за хвилину з дверей вибігла жінка з черги. яка бігла купувати адреналін. А ми в коридорі чекали швидку. Чоловік, якйи викликав швидку сказав, що її немає вже 30 хвилин ", - говорить Олена Кагал, очевидиця, відвідувачка поліклініки.

Це кабінет, де чоловік мав пройти гастроскопію. Лікарка Леся Латюк, яка мала провести обстеження, запевняє, першу медичну допомогу надали ще до приїзду швидкої.

"Зразу визначили тиск, кардіограму зробили і розпочато відразу серцево-легеневу реанімацію. Одночасно було підколено вену і вводились необхідні препарати. Була викликана відразу швидка невідкладна допомога", - говорить Леся Латюк, лікарка.

У діагностичному центрі запевняють, працівники швидкої прибули вчасно і мали всі необхідні медикаменти для таких випадків.

"Весь медичний персонал у нас володіє навичками надання екстреної медичної допомоги. У нас є шафи постсиндромної терапії, є необхідний перелік медикаментів для таких випадків. ми розпочали надання заходів екстреної медичної допомоги. Паралельно викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Бригада приїхала вчасно, вони відразу долучилися до надання невідкладної допомоги", - говорить Сергій Ромашко, заступник директора "Консультативно-діагностичного центру" Голосіївського району.

Що саме стало причиною раптової смерті пацієнта, тепер має встановити медекспертиза.