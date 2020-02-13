Рибалки проти узаконеного браконьєрства. Активісти громадських організацій риболовів прийшли до урядовців з вимогою припинити безконтрольний промисловий вилов. Кажуть, такими темпами в річках скоро зникне вся риба. Якого рішення дійшли - розповість Ольга Клюєва.

Українські річки можуть залишитися без риби, якщо не обмежити промисловий вилов. Активісти принесли до міністерства документи, які свідчать, що "промисловики" регулярно порушують квоти і виловлюють уп'ятеро-вшестеро більше, ніж дозволено. А гроші за незаконний збут проходять повз бюджет. Тому рибалки вимагають запровадження на законодавчому рівні жорсткого режиму контролю за рибальським бізнесом.

"Була акція промисловиків які нагло вимагають випустити їх на воду без цього режиму. Вони вийдуть и будуть черпать без норм і правил і вичерпають тоннами. Ми зібрались щоб це не трапилоось", - говорить Віталій Лява, громадський активіст.

Риба з українських річок зникає на очах. Науковці з Інституту зоології підрахували, що за 20 років втрачено майже половину популяції річкових риб.

"Риба просто знищується за останні п’ять років залишилась риба такого розміру, що її не можна виловлювати. Вже катастрофа в рибальський галузі", - говорить Остапченко Павло, рибалка.

Також рибалок обурює, що промисловий вилов триває навіть під час нересту. Таке відверте браконьєрство прикривають науковими досліженнями.

"Вони продовжують виловлювати промислову рибу в нерест, рибу яка мае відтворюватися, а тим часом вона іде на переробку в торгівлю", - говорить Андрій Неліпа, президент ГО "Громада рибалок України".

Рибалок почули. Профільний міністр вийшов до протестувальників і пообіцяв вивчити надані документи та врегулювати контроль за промисловим виловом.

"Це державницька позиція, подобаються комусь чи ні. Вони будуть компроміснім вариантом. Баланс рибалок і промисловиків ми будемо намагатис витримувати. Я думаю приорітетом має бути розвиток аквакультури в Україні", - говорить Володимир Головатенко, заступник міністра енергетики та захисту довкілля України.

Урядовці шукатимуть баланс між економічними потребами рибного господарства та охороною довкілля, спираючись на європейський досвід. У більшості країн Європи вилов річкової риби у промислових масштабах узагалі заборонений.