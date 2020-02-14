На Тернопільщині викрили мережу розповсюдження психотропів [ Редактировать ]
На Тернопільщині затримали групу наркодилерів, які торгували психотропами по всій Західній Україні. "Товар" ділки збували через інтернет-магазин. Організували наркобізнес двоє братів з Тернопільщини. Мали спільників у п'яти областях. За рік протизаконного бізнесу вони зробили понад 20 тисяч "закладок".
Під час обшуків, а їх проводили одночасно в кількох регіонах Укрїани, у наркодилерів вилучили понад три кілограми зілля, інструменти та гроші.
"Виявлено 22 тисячі закладок. По Луцьку 9 тисяч закладок, Коваль 4 тисячі, Тернопіль 7 тисяч, Рівне 3 тисячі, Хмельницьк 1 тисяча. Вчора ми заблокували близько ста закладок по регіонах. Коли йшла реалізація - ми побачили їхні сайти, де було 100 закладок, які мали придбати наркозалежні", - повідомив Василь Джиджора, начальник управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області.
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