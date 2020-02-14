Три тисячі школярів одного з навчальних закладів у Таїланді вишикувалися у вигляді величезного серця. Композицію доповнили два святково прикрашених слони.

Акцію до дня святого Валентина учні присвятили своїм одноліткам із Піднебесної. Сотні валентинок відправлять до Уханю. У відео-кліпі підлітки тримають китайські прапори і скандують: "Китаю, борись!"

"Ми хочемо допомогти та трохи розвеселити громадян Китаю. Викладемо кліп в інтернет, щоб вони відчули нашу підтримку. У Таїланді також є заражені коронавірусом, тому ми розуміємо усю небезпеку цієї недуги", - говорить школяр, учасник флешмобу.