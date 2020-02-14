Верховна Рада готується запровадити драконівські штрафи для водіїв! Суми зростуть у рази. Кого каратимуть? Та чи можна лише підвищенням штрафів зробити українські дороги безпечними? Олена Зоріна розбиралася.

"Мы часто отдыхали, старались быть вместе, поддерживать друг друга, дурачились".

Середа, п'ятого лютого, назавжди змінила життя Олени. Чоловік Ілля вранці, як завжди, поїхав машиною на роботу. Але так і не доїхав.

"Была лужа перед ним приторомозил "Спринтер" большой. Машина илюхина тоже. А этот на "рендж ровере" со всей дури в него вьехал", - говорить Олена Свиридова, дружина загиблого.

Ось кадри тієї страшної аварії. Видно, як автівка загиблого від удару піднімається у повітря та її відкидає в іншу машину.

Машину Іллі зім'яло вщент. Шансів вижити - не було.

Після скоєного винуватець тікає. Та за пів години його затримують.

"Призначена низка судових експертиз, попередньо ми можемо зробити висновок, що водій "ренж ровера" не вибрав безпечної швидкості та дистанції. Він знаходився у стані алкогольного сп'яніння", - говорить Дмитро Думанський, начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту ГУ НП у Херсонській області.

В організмі винуватця знайшли півтора промілє алкоголю. Аварії через пиятику, перевищення швидкості або ж недотримання правил маневрування - це найчастіші причини трагедій на дорогах.

"Порушників шалена кількість, це десятки тисяч порушень кожного дня в Києві. Це певна така дорожня романтика, є терміни, що обережно порушує, котан, красавчік, як їх звуть часто. Не заздрь! Тому що якщо автівка дорога, наприклад, говорять, що це заздрість, коли ви звертаєте увагу на порушення", - говорить Влад Антонов, автоексперт, засновник порталу dtp.kiev.ua.

Саме тому у парламенті вкотре заговорили про підвищення штрафів. У разі схвалення відповідних змін до адмінкодексу - за перевищення швидкості, замість 510 доведеться заплатити вже 3400 гривень.

Стільки ж за втечу з місця аварії. Також можуть на пів року позбавити права кермування. За їзду без посвідчення водія - штраф може сягнути 10 тисяч гривень. Удесятеро може збільшитися і покарання за їзду без паска безпеки до 510 гривень. Стільки ж доведеться сплатити і за неправильне маневрування, перевезення дітей без автокрісла чи балачки телефоном під час кермування. За їзду напідпитку загрожуватиме до 10 тисяч 200 гривень штрафу і рік позбавлення прав, а з літа замість штрафу кримінальна відповідальність.

У ДТП з постраждалими тюремного строку не уникнути, якщо навіть буде мирова з родичами. І на додачу нардепи хочуть зменшити допустимий поріг перевищення швидкості - з 20 до 10 кілометрів на годину!

"Мабуть, років вісім піднімають штрафи за порушення правил дорожнього руху. І дійсно вони раніше були смішними. І зараз вони вже чуттєві для автомобілістів. Але підвищення штрафів в Україні не буде, буде підвищувати дорожню безпеку", - говорить Влад Антонов, автоексперт, засновник порталу dtp.kiev.ua.

Порушувати українці люблять, а от платити ні. Аби побачити це на власні очі разом в автоекспертом Владом Антоновим вирушаємо в рейд. І вже за 5 хвилин їзди бачимо перших лихачів.

"Зараз хтось буде точно їхати по смузі громадського транспорту! - Ось, здається перший пішов!"

І ще один позаду нас.

"Ми його блокуємо. Обережненько виїжджаємо. І не даємо йому проїхати. - Будь ласка, перелаштовуйтесь ліворуч. - От бачите, одна машинка перелаштувалася, а мерседес поки що ні. Бачите, блимає!"

Проїзд смугою громадського транспорту доволі популярне порушення, каже наш експерт. Але після ось таких зауважень лише 30% водіїв повертаються в загальний потік. Решта - порушують знову і знову. Бо штраф відносно невеликий і платять його далеко не всі.

Люди дуже часто влаштовують скандал, істерику, вони не хочуть платити навіть ці 510 гривень - штраф за проїзд по смузі громадського транспорту.

До того ж, патрульні відловлювати всіх порушників не встигають.

До слова, це та сама столична вулиця Олени Теліги, де кілька років тому в тестовому режимі встановили одну з камер відеофіксації. За кілька годин вона нарахувала штрафів на шалені суми. Але далі тесту - справа не пішла.

"Когда поставили камеры и сказали, что мы сейчас посмотрим, как это все работает, а потом когда подвели итоги спустя некоторое время - объявили о том, что камеры позволили наполнить бюджет на 70 млн. И никто не сказал, что камеры позволить снизить смертность на несколько процентов", - говорить Михайло Берлін, член спостережної ради Інституту безпеки дорожнього руху.

24 мільйони доларів, саме стільки грошей потрібно для запровадження відеофіксації лише у столиці. І Київ схоже зробив крок до цього. Проект уже існує. Гроші шукатимуть у приватного інвестора. Самі ж листи щастя обіцяють за рік-два.

"В першу чергу, де би ми хотіли розміщати ці камери це на перехрестях в центральній частині міста. Тому що якраз не поза правилами переїзд перехрестя спричиняє 70% заторів в місті в цілому. Якщо ми зможемо це зробити у 2021 році це буде дуже добре", - говорить Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Але юристи кажуть: не все так просто. Спочатку треба усунути законодавчі перепони. Інакше - навали судових позовів не уникнути.

"У нас є рішення Конституційного суду від 22 грудня 2010 року, яким попередня редакція закону визнана неконституційною. Чому? А тому що було встановлено відповідальність не тієї людини, яка скоювала, а тієї яка є власником, на яку зареєстрований транспортний засіб. Це фактично те ж саме, якщо в вас в квартирі стається вбивство, не шукають, хто вбив, а притягають до відповідальності власника квартири", - говорить Вадим Володарський, адвокат.

До всього додають, автоматична відеофіксація - не панацея у боротьбі з аварійністю.

"Якщо ми навіть ставимо камери на кожному кроці, будемо боротися з тим самим перевищенням швидкості. Але при цьому ми нічого не будемо робити ані з пішоходами, які бігають де завгодно, ані з тими, хто не дивлячись взагалі нікуди виїжджає з другорядної дороги. Ми не зробимо нічого також з аварійністю", - говорить Вадим Володарський, адвокат.

Чому у Європі це працює? А в Україні - ніяк? Можливо тому, що там не обмежуються лише штрафами чи відеофіксацією?

Дисциплінувати водіїв та інших учасників дорожнього руху може знайомий багатьом відеореєстратор. Якщо буде у кожній автівці. У Європі, приміром, реєстратор встановлюють у машині ще на заводі.

По-перше, це привчає до закону та порядку автовласників. А по-друге - допомагає вирішити більшість спірних питань у разі ДТП.

А ще в Європі є те, чого немає у нас. Це невідворотність покарання.

В історії Олени і її загиблого чоловіка винуватець аварії суду чекатиме на волі. Після затримання служителі Феміди попри те, що той намагався втекти, вирішили: за ґратами не тримати і прав не позбавляти.

"Есть свидетельства, что они всю ночь пили. Есть видеосъемки, где видно что они катались по городу, выпивали. Есть показания, что видели всех в нетрезвом состоянии и друзей. В итоге от следователя узнаю, что его отпускают домой, отдают права и только в ночное время запрещают выходить из дома", - говорить Олена Свиридова, дружина загиблого.

27-річний водій елітного позашляховика - це Родіон Мироненко, мешкає у невеличкому містечку Таврійськ, на Херсонщині. Судячи з фото у соціальних мережах, любить хороші автівки і вечірки. За інформацією наших джерел, він із сім'ї приватних підприємців. І начебто це не перша подібна аварія за його участі. Але раніше все вдавалося залагоджувати завдяки матері. Як буде цього разу - питання. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

"Я буду добиваться максимально справедливого наказания. Никакие деньги не вернут человеческую жизнь".

Найбільший козир у розслідуванні цієї справи, кажуть юристи, це відеозапис і висновки експертизи. Якщо все робитимуть відповідно до закону, довести вину буде не складно.