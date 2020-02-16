На Івано-Франківщині оперативники СБУ ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Облаштував її місцевий житель в гаражі на околиці міста Калуша. Наркотики злочинці виготовлялися більше року і збували - через дилерів гуртовими партіями.

Під час обшуків у нарколабораторії правоохоронці вилучили вісімдесят п'ять кілограмів прекурсорів на майже п'ятнадцять мільйонів гривень, сорок п'ять кілограмів марихуани, кілька автоматів та пістолетів, лабораторне обладнання. Потужності "виробництва"забезпечували приблизно сорок відсотків чорного ринку психотропів у регіоні.

"Співробітники СБУ встановили місцезнаходження нарколабораторії. Що дістатися туди досить важко. Вона за межами міста і там можна було виготовляти амфетамін не помітно ні для кого. Ми затримали організатора цієї нарколабораторії із 450 грамами, тобто майже пів кілограмом амфетаміну. Можна припустити що такою була партія яку він виготовляв та відправляв на продаж", - говорить Марія Римар, речник управління СБУ в Івано-Франківській області.