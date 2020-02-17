На Кіпрі чоловік з автомата розстріляв відвідувачів кафе [ Редактировать ]
Гучний злочин на кіпрському курорті. Чоловік з автомата розстріляв відвідувачів кафе у місті Ая-Наппа. Поранені четверо людей: молода жінка та троє чоловіків. Напад стався вночі. Зловмисник підйшов до вікна закладу, відкрив вогонь і зник на мотоциклі.
Поліція вважає, що мішенню кілера був місцевий бізнесмен, який покинув кафе за чверть години до замаху. А постраждалі - випадкові люди, що сиділи за сусіднім столиком. Наразі стрільця розшукують.
по теме
На передову прибув сучасний стоматологічний кабінет на колесах
Попри обстріли українських позиції, на передову приїздять волонтери, щоб підтримати наших воїнів
Катастрофа Boeing: Нідерланди відмовили Москві у праві судити винних
Нідерланди відмовили Москві у праві судити трьох росіян, звинувачених у збитті малайзійського "Боїнга" над Донбасом 2014 року
У Миколаєві руйнується багатоквартирний будинок
Цілий під'їзд вкрився тріщинами, а стіни обсипаються на очах. Попри численні скарги, ремонту чиновники не починають
Український боксер Денис Берінчик провів відкрите тренування
Вечір великого боксу на "Інтері". Наступного тижня свій титул чинного Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO відстоюватиме український боксер Денис Берінчик
Україною пронісся масштабний буревій
Сотні населених пунктів в Україні залишилися без світла, десятки будівель - без дахів. Україною пронісся буревій. Найбільше постраждали Прикарпаття та Львівщина