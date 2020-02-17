Гучний злочин на кіпрському курорті. Чоловік з автомата розстріляв відвідувачів кафе у місті Ая-Наппа. Поранені четверо людей: молода жінка та троє чоловіків. Напад стався вночі. Зловмисник підйшов до вікна закладу, відкрив вогонь і зник на мотоциклі.

Поліція вважає, що мішенню кілера був місцевий бізнесмен, який покинув кафе за чверть години до замаху. А постраждалі - випадкові люди, що сиділи за сусіднім столиком. Наразі стрільця розшукують.