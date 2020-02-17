В понедельник, 17 февраля, в центре Киева усилили меры безопасности. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Такое решение приняли в связи с проведением массовых акций. С воскресенья, 16 февраля, в центральной части города привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей. Это как полицейские, так и военнослужащие Нацгвардии.

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"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия, в частности проверку вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - сказал Крищенко.

Он также призвал не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

Напомним, что в понедельник, 17 февраля, в Киеве погода удивит местных жителей. Утром в городе объявили штормовое предупреждение. Также мы писали о том, что в Киеве поймали криминального авторитета Евгения Анисимова. А на бульваре Вацлава Гавела произошло ДТП.