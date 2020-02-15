В субботу, 15 февраля, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 40 произошло ДТП. Авария случилась с участием автомобиля Seat Ibiza. Известно, что водитель службы Uber попытался избежать столкновения с другим авто, которое резко затормозило. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, которую нам сообщили полицейские, Seat Ibiza ехал в левом ряду, когда ехавший перед ним грузовик резко затормозил, чтобы пропустить пешехода. Не успевая затормозить, мужчина резко дернул руль влево, после чего авто вылетело с дороги и перевернулось.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Прибывшие на место медики осмотрели водителя, однако он отказался от оказания помощи и госпитализации. Также на месте работал экипаж патрульной полиции.

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