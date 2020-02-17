Пожар в центре Киева: людей экстренно эвакуировали [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 февраля, в центре Киева произошел пожар в ресторане "Шато" на Крещатике. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как сообщают спасатели, что пожар начался на кухне на площади 10 кв.м. Но, возгорание ликвидировали всего за полчаса.
Огонь испортил кухонное оборудование, а также закоптил стены и потолок помещения ресторана. К счастью, никто не пострадал и всх посетителей быстро эвакуировали.
Напомним, что в центре Киева экстренно эвакуировали из-за пожара в ЦУМе. Так, на парковке загорелся автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Киеве заметили "огненный автобус". Он ехал по жилому массиву Отрадный с выбитым лобовым стеклом и горящей крышей.
Также мы писали о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв. Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
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