В воскресенье, 16 февраля, в центре Киева произошел пожар в ресторане "Шато" на Крещатике. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщают спасатели, что пожар начался на кухне на площади 10 кв.м. Но, возгорание ликвидировали всего за полчаса.

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Огонь испортил кухонное оборудование, а также закоптил стены и потолок помещения ресторана. К счастью, никто не пострадал и всх посетителей быстро эвакуировали.

Напомним, что в центре Киева экстренно эвакуировали из-за пожара в ЦУМе. Так, на парковке загорелся автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили "огненный автобус". Он ехал по жилому массиву Отрадный с выбитым лобовым стеклом и горящей крышей.

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