Щорічний "голий" фестиваль відбувся у японському місті Окаяма. Десять тисяч чоловіків, попри холодну погоду, одягають лише набедрені пов'язки. Вік учасників - від 23 до 43 років.

Спочатку вони розігріваються традиційною японською настоянкою саке. Далі - забіг навколо храму, обмивання у крижаній воді та змагання з боротьби. Кульмінація дійства настає, коли жерці кидають у натовп амулети. Згідно з віруванням, хто впіймає один із них, матиме успіх протягом усього року. Цій традиції майже триста років.