В понедельник, 17 февраля, в ходе брифинга министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что отстранение украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, было связано с ротацией в рамках реформы Генеральной прокуратуры и не должно повлиять на дальнейшее расследование дела. Об этом пишет "РБК-Украина".

Так, украинская сторона обеспечит помощь Нидерландам, которая по согласию Украины занимается расследованием катастрофы МН17.

"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при изменении, ротации следователей. Я уверяю вас, что генпрокурор и следователи, которые заняты делом... руководство знает, вопрос рассматривается, но он происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи идут. Есть наработанные материалы", - сказал Пристайко.

Также глава МИД Украины отметил, что на данный момент завершилась техническая часть расследования, во время которого было установлено каким именно российским "Буком" был сбит малайзийский самолет.

"Суд будет 9 марта. Это уже уголовное дело, техническое дело закончилось. Определенны результаты каким именно российским "Буком" был сбит самолет. Мы подходим к важному уголовному расследованию. Кстати, глава МИД Нидерландов был на заседание 5 министров, чтобы поделиться опытом, как защищать интересы государства в такой катастрофе", - заявил Пристайко.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды

Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17. Напомним, что Волкер призвал Россию перестать лгать в отношении катастрофы МН-17.