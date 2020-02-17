На Донбасі збільшили кількість обстрілів [ Редактировать ]
Противник на Донбасі збільшив потужність вогневих ударів. Минулої доби російські окупаційні війська били з мінометів 82 та 120 калібрів, які мають бути відведені від лінії зіткнення.
Загалом, по наших позиціях на різних ділянках бойовики випустили понад вісімдесят мін. Захисники Оріхового, Кримського, Новозванівки та Лебединського були змушені вести вогонь у відповідь.
Сьогодні зранку з гранатометів різних систем найманці обстріляли оборонців Гнутового. В українському війську - без втрат.
по теме
На Донбасі підтримати здоров'я бійців приїхали стоматологи з Києва
Противник бив по українських позиціях із мінометів заборонених калібрів, а також із гранатометів та кулеметів. Та, попри обстріли, на передову приїжджають волонтери, аби підтримати наших бійців
Біля Новолуганського противник вів вогонь з гранатометів та мінометів
Одразу після опівночі з гранатометів та кулеметів бойовики обстріляли захисників Новолуганського, а зранку вдарили з мінометів 82-го калібру
У Краматорську вшанували пам'ять загиблих від обстрілу 2015 року
10 лютого 2015 бойовики обстріляли штаб АТО на місцевому аеродромі та житлові квартали. Загалом випустили понад 30 ракет "Смерч"
На Донбасі противник бив із гранатометів та стрілецької зброї
Окупанти атакували опорні пункти армійців неподалік Красногорівки, Павлополя, Хутора Вільного та Оріхового
На Донбасі зафіксували чотири обстріли
Чотири ворожі обстріли зафіксували минулої доби на Донбасі. Окупанти атакували опорні пункти армійців неподалік Красногорівки, Павлополя, Хутора Вільного та Оріхового