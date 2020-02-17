В українському війську - без втрат

Противник на Донбасі збільшив потужність вогневих ударів. Минулої доби російські окупаційні війська били з мінометів 82 та 120 калібрів, які мають бути відведені від лінії зіткнення.

Загалом, по наших позиціях на різних ділянках бойовики випустили понад вісімдесят мін. Захисники Оріхового, Кримського, Новозванівки та Лебединського були змушені вести вогонь у відповідь.

Сьогодні зранку з гранатометів різних систем найманці обстріляли оборонців Гнутового. В українському війську - без втрат.