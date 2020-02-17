Подростки жестоко избили бездомного из-за алкоголя [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 февраля, в Киеве на Закревского случилось происшествие. Известно, что компания подростков избила бездомного мужчину. О жутком событии сообщает "Киев Оперативный".
По предварительной информации, дети попросили мужчину купить им алкоголь. Когда он сделал это, компания накинулась на бездомного и начала избивать его - повалили на землю и били ногами по голове.
В побоище вмешался случайный прохожий, который вызвал полицию и скорую помощь.
Когда приехали правоохранители - подростки впали в истерику. Один из ни даже упал в обморок и пока его осматривали медики и полицейские - остальным удалось скрыться.
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Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
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