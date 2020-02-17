В Харькове случилось происшествие. Известно, что подростки устроили побоище сверстника и сняли все происходящее на камеру. Соответствующее видео быстро распространилось в социальных сетях.

Отмечается, что сначала парня избили, а когда он уже лежал на земле, один из нападавших ударил его ногой по голове и брызнул в лицо из газового баллончика.

"Отбитые малолетки избили и забрызгали перцем парня. Видос опубликовали себе на профиль в Инстаграм. Теперь видео станет главной уликой для привлечения их к ответственности", - пишут в соцсетях, публикуя видео жестокой расправы.

Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Сам ролик избиения вы можете посмотреть тут.

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.