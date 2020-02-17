В Харькове подростки зверски избили сверстника (видео) [ Редактировать ]
В Харькове случилось происшествие. Известно, что подростки устроили побоище сверстника и сняли все происходящее на камеру. Соответствующее видео быстро распространилось в социальных сетях.
Отмечается, что сначала парня избили, а когда он уже лежал на земле, один из нападавших ударил его ногой по голове и брызнул в лицо из газового баллончика.
"Отбитые малолетки избили и забрызгали перцем парня. Видос опубликовали себе на профиль в Инстаграм. Теперь видео станет главной уликой для привлечения их к ответственности", - пишут в соцсетях, публикуя видео жестокой расправы.
Внимание! Видео содержит сцены насилия.
Сам ролик избиения вы можете посмотреть тут.
Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
по теме
Водитель погиб на месте: в Харькове случилась авария
35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103 не справился с управлением
Коронавирус в Украине: в Харькове госпитализировали студентов из Китая
По словам медиков, один из госпитализированных был в Ухане
Под Киевом ищут 15-летнего подростка (приметы)
В Киевской области в селе Копылов случилось происшествие
В Харькове трамвай сбил насмерть мужчину
В понедельник, 27 января, в Харькове на проспекте Тракторостроителей произошло жуткое ДТП
ТОП-20 самых красивых нетуристических мест планеты
В списке также есть малоизвестные места, которые ничуть не хуже популярных