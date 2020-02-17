Випив горілку і сів за кермо: під Києвом поліцейський збив двох людей [ Редактировать ]
А в Броварах під Києвом двох пішоходів на пішохідному переході збив працівник полку поліції особливого призначення. Він мчав на червоне світло і навіть не загальмував.
Від отриманих травм один чоловік помер на місці пригоди, другого - з численними травмами ушпиталили. Водій намагався втекти з місця аварії. Його зупинили очевидці.
Правоохоронці виявили близько трьох проміле алкоголю в його крові. А це означає, що винуватець кривавої ДТП вжив щонайменше пляшку горілки. У поліції Київщини розпочали службове розслідування. Силовика звільнили.
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