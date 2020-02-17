А в Броварах під Києвом двох пішоходів на пішохідному переході збив працівник полку поліції особливого призначення. Він мчав на червоне світло і навіть не загальмував.

Від отриманих травм один чоловік помер на місці пригоди, другого - з численними травмами ушпиталили. Водій намагався втекти з місця аварії. Його зупинили очевидці.

Правоохоронці виявили близько трьох проміле алкоголю в його крові. А це означає, що винуватець кривавої ДТП вжив щонайменше пляшку горілки. У поліції Київщини розпочали службове розслідування. Силовика звільнили.