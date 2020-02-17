Так званий "закон про працю" парламент може розглянути наступного сесійного тижня. Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська на засіданні робочої групи в комітеті соцполітики.

Вона зазначила: за розкладом роботи Верховної Ради, документ мають розглянути в сесійній залі вже цієї п'ятниці. Однак внести всі поправки та пропозиції роботодавців до того часу просто не встигнуть.

"Это закон о труде. Который нарушает статьи конституции, международные конвенции и базовые права работающего человека. Мы выступили против этого законопроекта. И "Опозиційної платформи - За життя" зарегистрировала альтернативный трудовой кодекс. Он согласован с работодателями и мы настаиваем на принятии этого документа. Но, как мы все знаем, есть монобольшинство и их бестолковое правительство. Они хотели бы исключительно их законопроект. А мы предложили создать рабочую группу. которая бы создала альтернативный вариант. Чтобы это был не вариант правительства. Сегодня прошло первое заседание рабочей группы. Где договорились, что в среду - представители профсоюзов и работодатели дадут свои предложения - что включить в новый закон о труде", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".