Місто корабельників - без корабельників. У Миколаєві точиться боротьба за єдиний, що працює, суднобудівний завод "Океан". Чому підприємство потрапило під арешт. Докладніше - у сюжеті.

Миколаїв, суднобудівний і судноремонтний завод "Океан". Одна з найбільших корабелень України.

Декілька років тому стратегічне підприємство отримало нового власника. Почалося переобладнання занедбаного вже на той час заводу. Встановили сучасне устаткування, а найголовніше - погасили мільйонні борги в зарплатні працівникам.

"Простои были, зарплаты не выплачивали, жизнь была тяжелая. А нет зарплаты, значит в семье большие перебои - не можем заплатить комуналку. Перебивались с копейки на копейку. Искали работу. Завод полностью стоял. Сейчас стабильная зарплата, воовремя, одели, обули", - говорить Павло Мельниченко, згинальник судновий.

До цього власником заводу був російський олігарх, наближений до керівництва Федерації. Саме він довів унікальне підприємство до банкрутства.

"2012 році колишній власник російський олігарх Юсуфов, довівши до глибокого банкрутства завод "Океан", кинув цей завод. Дійсно, 65 млн євро заборгованість перед офшорами Юсуфова. 400 млн заборгованість на внутрішньому ринку України. З них велика частина заборгованість по зарплаті. Я зробив все, щоб відродити розграбований і знищений завод. За цей період ми створили 700 робочих місць. Кілька європейських заказів", - говорить Василь Капацина, власник суднобудівного заводу "Океан".

Отримавши сучасне устаткування та повернувши фахівців, які працювали на заводі з кінця вісімдесятих - початку дев'яностих, "Океан" став потроху оговтуватися й відновлювати роботу.

"Завод уникален тем, что у него огромный потенциал в мощностях, он может строить самые большие пароходы в мире. В даный момент может не все просто - не хватает специалистов. Но мы растем, набираем людей. Если будут заказы, люди придут. Есть возможность построить большие пароходы", - говорить Іван Колесник, майстер цеху.

Та нещодавно по стратегічному підприємству було завдано потужного удару. 13 січня за поданням Генеральної прокуратури - Печерський районний суд арештував майно заводу. Його працівники думають, що за цим стоять росіяни.

"Через день арешт, який накладається за 10 хвилин без визова сторін. І сьогодні завод на грані катастрофи. Чому. Я вже говорив, що ми можемо працювати виключно на європейському ринку. Нажаль, в Україні нема замовників на будівництво великих суден", - говорить Василь Капацина, власник суднобудівного заводу "Океан".

Наступного дня після арешту, до обіду зацікавленні особи весь європейському ринок пов'язаний з суднобудівною галуззю всі получили інформацію офісу генпрокурора про арешт заводу. Це знищило репутацію, велику працю по відродженню заводу. У сучасному світі головне репутація.

Розпач і образа на нечувану несправедливість - такі настрої панують у колективі працівників.

"Для нас это был шок. Завод только начал становится на ноги. Пошли европейские заказы. М не ожидали, что мы получим удар со стороны нашего государства. Не разобравшись они сделали такой опрометчивый шаг", - говорить Тетяна Семенова, оператор-газорізальник.

"У нас хороший пакет закаазов, у нас хороший владелец. Мы видим, он вкладывает деньги в оборудование, в людей, в ремонт второстепенных помещений, мы развиваемся, мы выходим на новый уровень. И тут вдруг такая ситуация нехорошая. Мы просим президента обратить внимание и помочь разобраться", - говорить Ольга Тафтай, газорізальник на плазморізальних машинах.

Сотні робітників навіть вийшли на мітинг під стіни облдержадміністрації.

"Мы хотим что бы нас услышали, дали нам работать. И может грубо - но не вставляли палки в колеса".

Долучилися до боротьби за стратегічне підприємство і громадські діячі.

"Громадськість стурбована, ми також як Громадська організація "Стоп-корупції" будемо докладати зусиль щоб контролювати цю ситуацію, і проінформувати органи влади та правоохоронні органи, про те що це може бути спланованою операцію для знищення цього стратегічного підприємства. Крайнім часом відбулось ряд рейдерських атак на це підприємство, були накладені арешти це говорить про те що прокуратуру, Генеральну прокуратуру ввели в оману", - говорить Ігор Бондарчук, голова правління ГО "Стоп корупції".

Миколаївці затялися не здавати свій завод. Тож найближчим часом у місті корабельників обіцяють нові протестні заходи.