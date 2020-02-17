Кофе - любимый напиток многих людей, однако он не всегда приносит пользу. В частности, любители напитка могут сильно пострадать из-за "утреннего" кофе. Об этом передает newsyou.info.

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В частности, его выпивание натощак приводит к раздражению желудка и усилению расстройства кишечника. Одним из распространенных симптомов при этом является чувство тошноты, изжога.

Следующее нежелательное явление - кофе натощак может увеличить уровень кортизола, учитывая то, что при пробуждении показатель гормона стресса и без того достаточно высок.

Нормальный уровень его в организме хоть и положительно влияет на целый ряд функций, в то время как повышение чревато рядом последствий, среди которых слабость, депрессия, нарушение работы ЖКТ и тд.

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