Почему нельзя пить кофе натощак [ Редактировать ]
Кофе - любимый напиток многих людей, однако он не всегда приносит пользу. В частности, любители напитка могут сильно пострадать из-за "утреннего" кофе. Об этом передает newsyou.info.
В частности, его выпивание натощак приводит к раздражению желудка и усилению расстройства кишечника. Одним из распространенных симптомов при этом является чувство тошноты, изжога.
Следующее нежелательное явление - кофе натощак может увеличить уровень кортизола, учитывая то, что при пробуждении показатель гормона стресса и без того достаточно высок.
Нормальный уровень его в организме хоть и положительно влияет на целый ряд функций, в то время как повышение чревато рядом последствий, среди которых слабость, депрессия, нарушение работы ЖКТ и тд.
Ранее сообщалось, почему волосы седеют после стресса.
по теме
Чем полезен базилик
Базилик считается одной из самых популярных и полезных для здоровья трав
Какие напитки бодрят лучше кофе
У каждого из нас бывают такие дни, когда сильная усталость не позволяет продуктивно работать
Какие продукты помогут восстановиться после тренировки
Питание после тренировок - сложный вопрос, в связи с которым между экспертами всегда возникают споры
Чем опасен испорченный лук
Ни для кого не секрет, что испорченные продукты не рекомендуется есть
Чем опасны поздние завтраки
Множество из нас пренебрегает завтраком по разным причинам