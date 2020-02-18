В понедельник, 17 февраля, в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло серьезное ДТП. Известно, что столкнулись сразу четыре автомобиля, три из которых принадлежат разным службам такси. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре возле PecherSky. Пока водители ожидали зеленого сигнала светофора в них влетел Audi, в результате чего машины столкнулись. У водителя Audi обнаружили признаки алкогольного опьянения.

На место прибыли патрульные, которые заподозрили водителя Audi в употреблении алкоголя перед тем, как сесть за руль. Он пожаловался на плохое самочувствие и тест на драгер проходил уже в машине скорой помощи.

"В ДТП пострадал лишь сам вероятный виновник. Он прихрамывал, но госпитализации не потребовал. Водители и пассажиры трех служб такси отделались легким испугом", - говорится в сообщении.

Фото: Информатор

Напомним, что в Броварах пьяный полицейский насмерть сбил человека. Мужчина сбил двух людей на пешеходном переходе. Один из них умер на месте. Полицейский во время ДТП был не на службе.