В понедельник, 17 февраля, в Киеве произошло ДТП на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Сержа Лифаря с машиной такси Uber Hyundai Accent и Dacia Logan. Об этом сообщает "Информатор".

Водитель Dacia перевозил двух девушек. Он остановился на светофоре на перекрестке и в этот момент в машину влетел Hyundai службы Uber. В такси находилась девушка пассажир.

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В результате аварии пострадали три девушки, которых забрали в больницу. У водителя такси были признаки опьянения. В салоне обнаружили бутылки из-под алкоголя. После этого он уснул в машине патрульных.

Он прошел тест на алкоголь и у него в крови обнаружили 2,02 промилле.

Напомним, что в Броварах пьяный полицейский насмерть сбил человека. Мужчина сбил двух людей на пешеходном переходе. Один из них умер на месте. Полицейский во время ДТП был не на службе.

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