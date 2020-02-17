Пьяный водитель Uber устроил жуткое ДТП в Киеве [ Редактировать ]
В понедельник, 17 февраля, в Киеве произошло ДТП на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Сержа Лифаря с машиной такси Uber Hyundai Accent и Dacia Logan. Об этом сообщает "Информатор".
Водитель Dacia перевозил двух девушек. Он остановился на светофоре на перекрестке и в этот момент в машину влетел Hyundai службы Uber. В такси находилась девушка пассажир.
В результате аварии пострадали три девушки, которых забрали в больницу. У водителя такси были признаки опьянения. В салоне обнаружили бутылки из-под алкоголя. После этого он уснул в машине патрульных.
Он прошел тест на алкоголь и у него в крови обнаружили 2,02 промилле.
Напомним, что в Броварах пьяный полицейский насмерть сбил человека. Мужчина сбил двух людей на пешеходном переходе. Один из них умер на месте. Полицейский во время ДТП был не на службе.
Ранее мы писали о том, что в Псковской области России произошло серьезное ДТП. Напомним, что в Китае прогремел взрыв в больнице.
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