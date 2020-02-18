Штатами Мінесота і Вісконсин пронісся сніговий шторм [ Редактировать ]
Сніговий шторм пронісся американськими штатами Мінесота і Вісконсин. Подекуди за ніч випало до двадцяти сантиметрів снігу, замело дороги, що ускладнило рух. через ожеледицю у трьох містечках сталися аварії на автошляхах, ще у двох населених пунктах частково зникла електрика.
Про потерпілих повідомлень поки що немає. А от південь США підтопило. У штаті Міссісіпі через дощі, що тривають кілька днів, річка вийшла з берегів і залила навколишні території.
Мешканців низин примусово евакуювали щонайменше на тиждень, на місці працюють 16 груп рятувальників.
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