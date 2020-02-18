Сьогодні шості роковини трагічних подій "революції Гідности". Саме 18 лютого 2014 року почалося найкривавіше протистояння між активістами та силовиками.

Зранку протестувальники пішли до Верховної Ради - вимагали обмежити повноваження президента Януковича. Перші сутички розпочалися на Шовковичній та Кріпосному провулку.

Вже ввечері силовики прорвали барикади та витіснили протестувальників з урядового кварталу вглиб Майдану. Почався штурм, під час якого спалахнув Будинок профспілок.

Там протестувальники тоді розгорнули госпіталь. 18 лютого загинули 20 активістів Євромайдану.