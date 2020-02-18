Другий громадянин України почувається добре, але ще залишатиметься у медзакладі

Сьогодні можуть виписати з лікарні українця, якого відправили на карантин з лайнера Diamond Princess у Японії. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

За його словами, другий громадянин України почувається добре, але ще залишатиметься у медзакладі. Обидва члени екіпажу перебувають у військовому шпиталі, де їх лікують від нового типу коронавірусу.

Загалом, на борту судна залишаються 23 українці.