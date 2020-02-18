Ученые создали киборгов-кузнечиков для поиска взрывчатки [ Редактировать ]
Ученые Университета Вашингтона предложили использовать естественную способность кузнечиков чувствовать следы химических веществ в воздухе для поиска взрывчатки. Для этого они создали киборга-кузнечика, использовав насекомое вида Schistocerca americana. Об этом сообщает BiorXiv.
Находящиеся в усиках насекомого рецепторы распознают находящиеся в воздухе молекулы химических веществ и отправляют сигнал нейронам. Каждый кузнечик имеет около 50 тысяч нейронов, которые активируются группами в зависимости от вещества.
Сделать из кузнечиков инструмент поиска взрывчатки стало возможным благодаря установке считывателя нейронов.
"Имплантировав электроды в соответствующий регион нейронной структуры насекомого, исследователи смогли получать данные о том, что насекомое распознало то или иное вещество. Они протестировали созданного киборга, помещая его в атмосферу, насыщенную парами взрывчатых веществ. Для контроля насекомых помещали в пары не взрывчатых веществ, таких как горячий воздух и бензальдегид - основной компонент горького миндаля", - говорится в сообщении.
Кузнечики оказались способны обнаруживать наименьшие концентрации взрывчатых веществ с точностью до 80%. Ресурса насекомых хватало до 7 часов работы.
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