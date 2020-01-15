В компании Microsoft презентовали новый ноутбук, который заряжается от солнечной энергии. Об этом сообщает Forbes.

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Как выяснило, ноутбук представили еще в 2018 году, но на сайте появился только в январе 2020-го. На задней панели разместили фотоэлементы, которые соединяются с аккумулятором устройства.

Эти фотоэлементы подпитывают батарею во время автономной работы, если ноутбук не подключен к электросети. Также, он может заряжаться от ламп накаливания.

Ранее Podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft нашли самый "прожорливый" браузер. В то же время пользователи панически отказываются от Windows 7.