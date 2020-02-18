В умовах, коли МОЗ мовчить, у медіа та соцмережах почалися спекуляції щодо того, куди саме привезуть евакуйованих. Це, своєю чергою, спровокувало реакцію людей та навіть державних органів.

Так, напередодні райрада Обухівського району - це район, що межує зі столицею, відомий знаменитими елітними селищами Конча-Заспа і Козин - ухвалила звернення особисто до президента із проханням не розміщувати українців з Уханя на території району.

Наступною з'явилася інформація про те, що карантин можуть облаштувати у санаторії "Медобори", в Теребовлянському районі Тернопільщини. Керівник цього закладу Василь Мартинюк, повідомив, що днями фахівці міністерства охорони здоров'я ознайомилися із діяльністю санаторію і дійшли висновку, що він придатний для розміщення евакуйованих. Микулинецька громада, на території якої розташовані "Медобори", виступила категорично проти такого рішення - люди провели мітинг і одночасно позачергову сесію селищної ради, на якій ухвалили звернення до всіх органів влади про те, щоб на території їхньої ОТГ евакуйованих не селили. Місцеві облаштували поблизу санаторію блокпости, і цілодобове патрулювання.

Водночас, міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до керівника області із проханням не розміщувати на карантин українців, вивезених з Китаю, оскільки інфекційні відділення комунальних лікарень не готові до надання повноцінної меддопомоги, не виділялися кошти для забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, відсутня належна вентиляція та каналізація. А окремої обласної інфекційної лікарні - в області взагалі немає.