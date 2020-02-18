В Украине скоро ожидается весна, поэтому многих волнует вопрос - сколько будет выходных. Украинцы получат несколько дополнительных выходных дней.

Март 2020

В марте 2020 году будет Международный женский день 8 марта, но он выпадает на воскресенье. Выходной день переносится на понедельник - 9 марта. Так, украинцы украинцы смогут отдохнуть три дня подрядд.

Апрель 2020

Пасху в этом году выпадает на воскресенье 19 апреля. В понедельник, 20 апреля, украинцы получат еще один дополнительный выходной.

Май 2020

В пятницу, 1 мая в Украине будет праздник День труда. Так, украинцы будут отдыхать три дня подряд с 1 по 3 мая.

А также, 9 мая будет праздник Дня Победы. Поскольку это суббота - выходной будет в понедельник, 11 мая - три выходных подряд.