Выходные весной: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В Украине скоро ожидается весна, поэтому многих волнует вопрос - сколько будет выходных. Украинцы получат несколько дополнительных выходных дней.
Март 2020
В марте 2020 году будет Международный женский день 8 марта, но он выпадает на воскресенье. Выходной день переносится на понедельник - 9 марта. Так, украинцы украинцы смогут отдохнуть три дня подрядд.
Апрель 2020
Пасху в этом году выпадает на воскресенье 19 апреля. В понедельник, 20 апреля, украинцы получат еще один дополнительный выходной.
Май 2020
В пятницу, 1 мая в Украине будет праздник День труда. Так, украинцы будут отдыхать три дня подряд с 1 по 3 мая.
А также, 9 мая будет праздник Дня Победы. Поскольку это суббота - выходной будет в понедельник, 11 мая - три выходных подряд.
Смотрите также календарь праздников на 2020 год.
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