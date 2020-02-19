Грецьку столицю паралізував страйк працівників громадського транспорту [ Редактировать ]
Афіни в заторах. Грецьку столицю паралізував добовий страйк працівників громадського транспорту. Відучора не працює підземка, міські електрички й пороми. На маршрути не вийшли і водії автобусів. Натомість люди зібралися під парламентом. Там сьогодні почнуть обговорювати пенсійну реформу. Заплановане нововведення й обурило греків. В уряді запевняють, що хочуть зробити систему виплат більш стабільною і не прив'язаною до обсягу зарплати. Натомість профспілки побоюються, що насправді влада планує укотре урізати пенсії.
"Цей закон схиляє систему соціальних гарантій у бік приватизації. Це стосується і пенсій, і охорони здоров'я. Буде втрачений сам соціальний характер виплат. Лише заможні зможуть жити пристойно", - говорить Алекос Перакіс, лідер профспілки працівників сфери телекомунікацій.
"Уряд хоче позбавити нас права отримувати гідну пенсію. Вони планують зменшити її до 340 євро - це буде щось на зразок соцдопомоги", - говорить Аргіро Корогіа, учасниця страйку.
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