Афіни в заторах. Грецьку столицю паралізував добовий страйк працівників громадського транспорту. Відучора не працює підземка, міські електрички й пороми. На маршрути не вийшли і водії автобусів. Натомість люди зібралися під парламентом. Там сьогодні почнуть обговорювати пенсійну реформу. Заплановане нововведення й обурило греків. В уряді запевняють, що хочуть зробити систему виплат більш стабільною і не прив'язаною до обсягу зарплати. Натомість профспілки побоюються, що насправді влада планує укотре урізати пенсії.

"Цей закон схиляє систему соціальних гарантій у бік приватизації. Це стосується і пенсій, і охорони здоров'я. Буде втрачений сам соціальний характер виплат. Лише заможні зможуть жити пристойно", - говорить Алекос Перакіс, лідер профспілки працівників сфери телекомунікацій.

"Уряд хоче позбавити нас права отримувати гідну пенсію. Вони планують зменшити її до 340 євро - це буде щось на зразок соцдопомоги", - говорить Аргіро Корогіа, учасниця страйку.