В Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбу [ Редактировать ]
В понедельник, 17 февраля, в Киеве на Голосеевском проспекте прогремела стрельба. Известно, что мужчина устроил хаотичную перестрелку. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительно, нарушитель стрелял из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что киевлянин 1982 года рождения начал беспорядочную стрельбу на улице.
Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции.
Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
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