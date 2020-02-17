В понедельник, 17 февраля, в Киеве на Голосеевском проспекте прогремела стрельба. Известно, что мужчина устроил хаотичную перестрелку. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительно, нарушитель стрелял из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что киевлянин 1982 года рождения начал беспорядочную стрельбу на улице.

Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции.

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.