Пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, почали сходити на берег. Ідеться про тих людей, що мали негативний результат аналізу на новий коронавірус. Ті ж, хто перебував в одній каюті з інфікованими людьми, залишаться на борту ще на 14 днів. А от що буде з українцями - членами екіпажу - поки що невідомо. Низка країн вже відрядила рейси до Японії, щоб вивезти своїх громадян. Як їх зустрічатимуть удома - Олена Абрамович розкаже.

Це президентський борт Південної Кореї. Саме на ньому летітимуть додому корейці, які провели два тижні на судні Diamond Princess. Із 14-ти громадян на репатріацію зголосилися п'ятеро.

Більшу кількість співвітчизників очікують у Гонконгу - понад 3 сотні. За ними відправлять два літаки, а вдома розмістять у новозбудованому карантинному центрі.

"Вони уже провели 14 днів карантину на кораблі та пройшли тестування. Але після повернення до Гонконгу ми вимагатимемо від них відбути ще 14-днів карантину. І це обов'язкова умова", - говорить Каррі Лам, головнокомандувач Гонконгу.

Оголосили про евакуацію своїх громадян із Diamond Princess також США, Австралія, Канада та Італія. На борту наразі перебуває понад 3 тисячі пасажирів. Вірус підхопили уже 542 людини. Хворих зазвичай відправляють відразу до лікарень Японії. Тамтешні лікарі подумують вИпробувати на них ліки проти СНІДу.

У Всесвітній Організації охорони здоров'я водночас наголосили: не варто сіяти паніку.

"Нам треба вкрай обачливо використовувати такі слова як "пандемія". Ми вже говорили про це: ризик у Китаї дуже високий, регіонально високий, і він великий у всьому світі. Але йдеться не про високий ризик пандемії, а про небезпеку того, що хвороба може поширитися далі", - говорить Мішель Раян, виконавчий директор програми здоров'я ВООЗ.

Паніки у Євросоюзі через коронавірус не має. Ніяких масок на обличчях, і звично жваві вулиці. Єдиний випадок смерті від хвороби у Євросоюзі був зафіксований у Франції - і це був літній китайський турист. Ну а більшість громадян ЄС, які підчепили хворобу, уже вийшли з лікарень.