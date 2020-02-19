В Киеве прошла первая громкая акция протеста в истории новосозданной Таможенной службы Украины, возглавляемой Максимом Нефедовым. Офис главного таможенника Украины пикетировали возмущенные продолжающимся беспределом, поборами и жестким давлением на легальный бизнес импортеры. Протестующие требовали от Максима Нефедова отвлечься от Фейсбука, через который, судя по всему, он и руководит вверенным ему ведомством, и услышать реальные проблемы бизнеса, усугубившиеся несмотря на публичные обещания президента Владимира Зеленского покончить с коррупцией.

Пикетирующие заявили, что неоднократные официальные обращения к Нефедову оставались безответными и достучаться к руководителю Таможенной службы попросту невозможно. За время своего пребывания на посту Нефедов ни разу не провел пресс-конференции, где ему можно было бы поставить актуальные вопросы, а откровенно заказные, вылизанные интервью в центральных СМИ отнюдь не отвечают реалиям жизни региональных таможенных пунктов.

На украинских таможнях продолжает твориться беспредел. Коррумпированные таможенники в связке с нечистоплотными правоохранителями продолжают создавать легальному бизнесу искусственные проблемы, требуя за их невозникновение огромные суммы денег. А Нефедов и его команда "профессионалов" никак на это не реагируют.

В частности, из-за бездействия главы Таможенной службы, коррупционных действий руководителей Одесской таможни и высших должностных лиц СБУ, могут лишиться работы сотни легальных предпринимателей. Руководитель 4-го Управления Главка "К" СБУ Андрей Мединский, в сговоре с новым начальником Одесской таможни Евгением Кодисом, незаконно заблокировали работу самого большого и современного терминала "ЛСЛ Одесса", требуя от Нефедова безосновательно лишить собственников терминала лицензии. Об этом проинформировала представитель компании "ЛСЛ Одесса" Виктория Пикшрене в ходе пикета офиса Нефедова в Киеве.

"На протяжении нескольких месяцев мы пытаемся противостоять незаконным действиям СБУ, в ответ на что они начали вести против нас грязную кампанию. Нам угрожают. Таможенников, которые не идут у них на поводу таскают по допросам, а сегодня, под надуманным предлогом, СБУ потребовала у главы таможни Максима Нефедова аннулировать нашу лицензию и закрыть наш бизнес", - говорит Пикшрене.

По ее словам, проблемы начались после того, как "ЛСЛ Одесса", выполняя распоряжение Нефедова, запретила сбушникам вход на территорию таможенного контроля, которые незаконно проникали в режимную зону, вскрывали контейнеры, проводили без всяких законных оснований дополнительные досмотры грузов. После этого таможенники затягивали на несколько дней, а то и недель оформление импорта, вымогая с предпринимателей крупные суммы денег.

"Мы обращались к Нефедову, но он отказывается реагировать на нашу проблему, хотя мы действуем строго в рамках закона. На данный момент ситуация патовая - работа терминала заблокирована, новый руководитель Одесской таможни Евгений Кодис не спешит возобновлять его работу, ожидая решение Нефедова о лишении нас лицензии", - резюмировала Виктория Пикшрене.

Предприниматели предупредили Нефедова, что оставляют за собой право на безвременные акции протеста в защиту своих прав и другие активные меры, предусмотренные законодательством Украины.